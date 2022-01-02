الصحة تتعاقد على دواء فايرز الجديد لعلاج كورونا.. واستخدامه لتلك الفئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه تم التعاقد على كميات كبيرة من عقار "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية.

وأضاف "حسني" في تصريحات لمصراوي، اليوم، أنه من المقرر وصول الكميات بداية من يناير الجاري، لافتًا إلى أنه سيكون مخصصا للحالات البسيطة والمتوسطة المصابة بكورونا.

ولفت إلى فعاليته تصل إلى 70% في علاج الاصابات وهي نسبة جيدة جدا ويستخدم في بداية الإصابة بالفيروس.

أشار حسني إلى أن العقار الجديد سيكون متاحًا في المستشفيات بعد توريده إلى مصر.

صُمم عقار باكسلوفيد، المعروف باسم مثبط الأنزيم البروتيني، لمنع الإنزيم الذي يحتاجه الفيروس من أجل التكاثر.

وقالت شركة فايزر إن الدواء ساهم في خفض نسبة دخول المستشفيات والوفيات بنحو 90% عند تناوله خلال الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض.

وفي وقت سابق منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تصريحًا لاستخدام الدواء المضادة للفيروس من شركة "فايزر"، "باكسلوفيد".

ووفقاً لبيان إدارة الغذاء والدواء، يتوجب البدء بتناول حبة الدواء "في أقرب وقت بعد التثبّت من الإصابة بكوفيد-19، وخلال 5 أيام من ظهور الأعراض".

وسبق أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن العقار بأنه "سيشكل خطوة مهمة إلى الأمام في طريقنا للخروج من الجائحة".