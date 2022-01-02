لأول مرة.. وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن، وأن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وأكد في بيان، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي

وأشاد زير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية وأيضا العمل في ظل ظروف جائحة كورونا وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية.

كما أشاد وزير الزراعة بجهود العاملين في الحجر الزراعي الذين كانوا يعملون على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين.

ووفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 حيث بلغت حوالي 5 ملايين و640 ألفا و 144 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 486 ألفا و768 طنا عن العام الماضي والتي بلغت 5 ملايين و153 ألفا و376 طنا، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر العلف، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و805 ألفا 893 طنا، بالإضافة إلى تصدير 650 ألفا 340 طنا بنجر العلف، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 614 ألفا و424 طن بطاطس، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 276 ألفا و141 طنا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألفا و450 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 113 ألف و598 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 86 ألفا و629 طنا، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 38 ألفا و132 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 ألفا و538 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 28 ألفا و565 طنا، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 19 ألفا و 193 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 16 ألفا و887 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 9 آلاف و474 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 8590 طنا.​