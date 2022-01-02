"الشيوخ" يوافق على تعديلات بإلزام قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحضور حفاظاً على حقوق العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المقترح الذي تقدم به النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، على المادة السابعة من قانون حقوق العمال، واستبدال كلمة يلتزم بدلًا من كلمة يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة الواردة في المادة؛ لتصبح يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

وأضاف العسال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أن التعديل ضرورة حفاظًا على حقوق العمال، وجاء نص مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

وأكد النائب عصام هلال أن الالتزام موجود في قانون المرافعات المدنية ويرتب غرامات على كل متسبب في الإضرار بالإعلانات.

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون النيابية، بأن النص وفي ولا داعي للتغيير والالتزام في قانون العقوبات .

وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المادة للتصويت لتتم الموافقة على التعديل، وتكون "يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى".