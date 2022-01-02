شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. ابتعد عن مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأسباب التي تجبرك على ضرورة الابتعاد عن مهمات الكهرباء بالشوارع أثناء سقوط الأمطار والسيول، لما تسببه من مخاطر جسيمة على حياة المواطن، وهناك بعض النصائح للتعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار والسيول:

1- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء اكشاك أو أعمدة إنارة فى حالة سقوط امطار غزيرة.

2- الحرص الشديد على عدم ملامسة مهمات الكهرباء في حالة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الأرض.

3- عدم المبادرة بحل المشكلة عند ملاحظة وجود أسلاك كهربائية أو أعمدة إنارة مكشوفة.

4- وزارة الكهرباء تتلقي شكاوي الانقطاعات ومشاكل المهمات الكهربائية علي الخط الساخن 121.