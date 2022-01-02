شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقرر منع دخول الموظفين غير المطعمين ضد كورونا لمقرات العمل بدءا من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير محمد سعفان من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أنه لن يسمح للموظفين غير المطعمين بالدخول إلى مقر العمل لدى جميع الجهات الاتحادية في الدولة، اعتباراً من غد الإثنين الموافق 3 يناير 2022 .

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي:إن دولة الإمارات بدأت منذ أمس السبت تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي، على أن يكون اليوم الأحد 2 يناير أول يوم إجازة رسمية.

وأوضحت الملحق العمالي أنه بحسب النظام الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً تكون أيام العمل الأسبوعية أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الإثنين حتى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الإثنين حتى الخميس بواقع 8 ساعات عمل، ومن الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة بـ 4 ساعات ونصف.

وفي نفس السياق، أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة (كوفيد-19) في الحكومة الاتحادية.

ودعت الهيئة جميع الجهات الاتحادية للتأكد من أن جميع الموظفين العاملين لديها قد تلقوا الجرعة الداعمة من لقاح كورونا، بحد أقصى شهر من تاريخ صدور هذا التعميم، ووفق البروتوكول الطبي المعتمد في أخذ الجرعة الداعمة حسب توصية الجهات الطبية في الدولة، وحسب المدد الزمنية المحددة، والفئات المستهدفة لكل نوع من اللقاحات المتوفرة، وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن.

ونص التعميم، على أنه لن يتم السماح للموظفين غير المطعمين بالدخول إلى مقر العمل لدى جميع الجهات الاتحادية في الدولة، اعتباراً من 3 يناير 2022.