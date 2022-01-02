شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 108 آلاف و224 طالبا عدد طلاب الدمج بـ19 ألفا و5 مدارس بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه ارتفع عدد طلاب الدمج ليصل إلى 108224 طالبا وطالبة موزعين على 19005 مدارس على مستوى الجمهورية للعام 2020 /2021 مقارنة بـ17229 طالبا وطالبة للعام 2016/ 2017 .

وأوضحت الوزارة فى تقرير حصاد عام 2021، أنه تم عقد تدريبات تخصصية ونوعية لما يزيد عن 75 ألف معلم، على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطالب المدمجين، وجاري الإعداد لتدريب 100 ألف معلم، كما تم تطوير المناهج بالتعاون مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، ومركز تطوير المناهج بالإضافة إلى إعداد وثيقة معايير مناهج التربية الخاصة، وموائمتها لطالب الدمج في ضوء نظام التعليم الجديد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت حصاد الوزارة لعام 2021، فى ضوء أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تعد المرجعية الاساسية التي يستند إليها في عملية التقييم، حيث تبنت الوزارة أهدافا استراتيجية بما يضمن توفير خدمة تعليمية تتسم بالجودة والقدرة على تلبية تطلعات المواطنين وجميع المعنيين بتطوير العملية التعليمية، بما يتفق مع الأهداف المنصوص عليها في محور التعليم باستراتيجية التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تحقيق تعليم عالي الجودة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مصر تقدمت في مؤشر المعرفة العالمى للعام 2021، حيث حصلت على المركز الأول إفريقيا، بعدما جاءت في المركز 53 على مستوى 153 دولة للعام الحالي، لتقفز 19 مركز مقارنة بالعام الماضى.