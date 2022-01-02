شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 2254 قضية تموينية بإجمالى 75 طنًا خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، من ضبط 2254 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالى مضبوطات حوالى 75 طنًا، وذلك فى إطار الحملات التى شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتى استكمالًا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد رماح عرفه مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتى شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففى مجال الغش التجارى والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 17 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات حوالى 74 طنًا، عبارة عن طحينة وسمسم و مخللات ومطهرات ودقيق وسكر وشكولاتة وزبدة فول سودانى وجبن وموتزريلا وكاتشب ومايونيز ومنتجات البان وصلصه وزيوت وخل تفاح وباتية وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط 75 قضية فى مجال المطاحن والمخابر البلدية، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص إضافة إلى ضبط 469 قضية فى مجال المواد البترولية، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع اسطونات البوتاجاز بأكثر من السعر الرسمي، وتجميع والاستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة وفى مجال المحال العامة، ضُبطت 942 قضية وفى مجال البدالين التموينين تم ضبط 44 قضيه لعدم الاعلان عن الأسعار.