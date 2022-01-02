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الخارجية تنعى ملحقا إداريا فى سفارة مصر بتونس وافته المنية يوم أمس

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القاهرة - سامية سيد - نعت وزارة الخارجية ببالغ الحزن محمد عبد الله البعثي، الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى تونس، والذي وافته المنية يوم أمس السبت، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية صادر منذ قليل.

تقدم أعضاء وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وأصدقاءه وزملاءه خالص الصبر والسلوان.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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