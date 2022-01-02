شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بـ6.3 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها:
رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022.
رئيس الوزراء يوجه بدراسة إمكانية تملك المتزوجين حديثا وحدات مفروشة بالإيجار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثاً.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثاً.
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن التقارير الملاحية خلال العام الميلادي 2021 رصدت استحواذ قناة السويس على حوالى 15.7% من إجمالي تجارة الحبوب المنقولة بحراً عالمياً بإجمالي كمية بضائع 83.5 مليون طن.
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2021 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، مُوضحةً أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، وحتى الخميس 17 فبراير2022، ولمدة 15يوماً، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد أحدث توقعات وكالة "فيتش سوليوشنز" حول معدل النمو في الإنفاق على الغذاء في مصر، حيث يتوقع تقرير الوكالة أن يظل معدل النمو في الإنفاق على الغذاء (بالعملة المحلية) قويًا ولكنه يتباطأ قليلاً ليصل إلى 9.5٪ في عام 2022، منخفضًا من 11.3٪ في عام 2021 و12.0٪ في عام 2020، ومن المتوقع أن يشكل الإنفاق على مجموعة الخبز والأرز والحبوب ومجموعة اللحوم والدواجن نحو 52٪ من إجمالي الإنفاق في سوق الغذاء المصري خلال عام 2022.