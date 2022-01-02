قتلوه جوعًا.. الداخلية تكشف ملابسات العثور على جثة شاب في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بقنا، وتمكنت من تحديد وضبط الجناة.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة على ضفة إحدى المجاري المائية بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز)، وقيام (5 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز) بارتكاب واقعة التعدي عليه مما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبط 4 منهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث أقر أحدهم أنه نظراً لوجود خلافات مالية بين المجني عليه و "المتهم الهارب"، فقام الأخير بالاستعانة بهم لكونهم أصدقاء، و قام أحد المتهمين باصطحاب المجني عليه من مسكنه بدراجته النارية وتوجها لمسكن "المتهم الهارب"، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب ومنعه من تناول الطعام واحتجازه لإعادة المبلغ المالي حتى توفى، وقام اثنين من المتهمين بالتخلص منه بإلقائه بإحدى المجاري المائية بدائرة المركز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.