الحماية المدنية تنقذ سكان عقار بفيصل من جحيم النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
أنقذ رجال الدفاع المدني بالجيزة سكان عقار بمنطقة فيصل من جحيم النيران الذي التهم بعض محتويات إحدى الشقق.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من العقار رقم 8 بشارع الملكة.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.
تبين بالفحص نشوب الحريق في شقة بالعقار المشار إليه، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة دون وقوع إصابات.
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.