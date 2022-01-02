الحماية المدنية تنقذ سكان عقار بفيصل من جحيم النيران

تبين بالفحص نشوب الحريق في شقة بالعقار المشار إليه، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة دون وقوع إصابات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012