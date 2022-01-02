3 سيارات إطفاء تجابه نيران شقة في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بحي العجوزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من العقار رقم 54 بشارع شاهين.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

تبين بالفحص نشوب الحريق في شقة بالعقار المشار إليه، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة دون وقوع إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.