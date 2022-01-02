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السيطرة على حريق شقة سكنية في أكتوبر دون إصابات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب في وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من العقار رقم 7 بالحي السادس.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب الحريق في شقة بالعقار المشار إليه بمنطقة المستثمر الصغير، وأمكن محاصرة النيران دون وقوع إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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