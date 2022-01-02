الإطفاء تمنع امتداد النيران إلى مسجد بـ6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حال سرعة وصول رجال الإطفاء دون امتداد النيران إلى أحد المساجد بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب بالحي الحادي عشر المنطقة الثالثة عشر.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب الحريق في كمية مخلفات أشجار بجوار مسجد عبدالله داود، وأمكن محاصرة النيران دون وقوع إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.