لأول مرة| "النواب" و"الشيوخ" ينعقدان في أسبوع واحد. وهذه هي الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، وعلى مدار يومين لمناقشة مشروعات قوانين، بينما يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الثلاثاء المقبل وعلى مدار يومين أيضاً لمناقشة مشروعات قوانين ومناقشة عامة.

ولأول مرة منذ عودة مجلس الشيوخ وفي فصله التشريعي الأول ودور الانعقاد الثاني، ينعقد في نفس الأسبوع الذي من المقرر أيضًا أن ينعقد خلاله مجلس النواب.

ويعود السبب وراء دعوة رئيس "النواب" إلى جلسة عامة الثلاثاء المقبل بعد ساعات من انتهاء الجلسة العامة لـ"الشيوخ"، الإثنين، حسب مصادر برلمانية تحدثت إلى "الخليج 365"، إلى انعقاد مؤتمر الشباب العالمي بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت المصادر إنه من المقرر أن يشارك رئيسا "النواب" و"الشيوخ" في وقائع المؤتمر المقرر عقده خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ اليوم وعلى مدار اليومَين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتَي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

ويهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.

ويأخذ مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء المقبل، الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين؛ وهي:

- مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

- مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

- مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمَي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بالإضافة إلى تحديد موعد لمناقشة عدد من طلبات مناقشة عامة.

ويناقش المجلس، الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، مع استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.