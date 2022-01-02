اعتباراً من الغد.. منع دخول الموظفين غير المطعمين إلى مقر العمل بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تبدأ غدا الإثنين 3 يناير 2022، تطبيق قرار عدم السماح للموظفين غير المطعمين بالدخول إلى مقر العمل لدى جميع الجهات الاتحادية في الدولة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشف مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أنه لن يسمح للموظفين غير المطعمين بالدخول إلى مقر العمل لدى جميع الجهات الاتحادية في الدولة اعتباراً من غدا الأثنين الموافق 3 يناير 2022.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن دولة الإمارات بدأت أمس السبت تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي، على أن يكون اليوم الأحد 2 يناير أول يوم إجازة رسمية.

وأوضحت "حنان"، أنه بحسب النظام الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً تكون أيام العمل الأسبوعية أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الإثنين حتى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الإثنين حتى الخميس بواقع 8 ساعات عمل، ومن الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة بـ 4 ساعات ونصف.

وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة (كوفيد-19) في الحكومة الاتحادية.

ودعت الهيئة، جميع الجهات الاتحادية للتأكد من أن جميع الموظفين العاملين لديها قد تلقوا الجرعة الداعمة من لقاح(كوفيد-19)، بحد أقصى شهر من تاريخ صدور هذا التعميم، ووفق البروتوكول الطبي المعتمد في أخذ الجرعة الداعمة حسب توصية الجهات الطبية في الدولة، وحسب المدد الزمنية المحددة، والفئات المستهدفة لكل نوع من اللقاحات المتوفرة، وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن.

ونص التعميم على أنه لن يتم السماح للموظفين غير المطعمين بالدخول إلى مقر العمل لدى جميع الجهات الاتحادية في الدولة اعتباراً من 3 يناير 2022.