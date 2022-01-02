مجلس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة لمدة نصف ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، على أن يستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع القانون في الجلسة التالية مساء اليوم.

ووافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ علي قانون العمل، وعقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على كلمات الأعضاء، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون العمل كان يرتكز على محور رئيسي وهو أن عمال مصر وعددهم ما يقرب من 30 مليون عامل وأصحاب الأعمال يمثلون 80% من حجم الأعمال في مصر.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم الارتكاز أثناء إعداد مشروع القانون هو تحقيق التوازن والتوافق بين بين طرفي العملية الإنتاجية بحضور الحكومة.

وقال محمد سعفان: كنا حريصين على إزالة كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية، وأن تتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر.

وتابع وزير القوى العاملة: كان هناك حرص على أن يكون هناك حوار مجتمعي متكامل، قائلا: نتمنى أن يخدم مشروع القانون مناخ العمل وطرفي العملية الإنتاجية.​