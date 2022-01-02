وزير الأوقاف لسفير فرنسا: نتبنى الفكر الوسطي ونعمل على نشره عالميًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة ترفع راية الإنسانية عالية، وتتبنى الفكر الوسطي منهجًا ثابتًا، وتعمل على نشره عالميًّا، من خلال العديد من الإصدارات في مجال الفكر الوسطي المستنير وترجمتها إلى اللغات الأجنبية المختلفة، ومن خلال برامجها التدريبية وأئمتها الموفدين إلى مختلف دول العالم، وندرك أن السلام غير الشامل منقوص وغير عادل.

وأضاف خلال لقائه السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي، الأحد، بمقر وزارة الأوقاف، أن كل ما يحقق المصلحة الوطنية والإنسانية جزء من عملنا، والمشكلة ليست في الأديان فالأديان كلها سلام ، ولكن المشكلة تكمن فيمن يتاجرون بالأديان ويحرفون النصوص بتأويلات تخرج بها عن مفهومها الصحيح، مشيرًا إلى أن الجماعات المتطرفة لا دين لها ولا أخلاق ولا قيم ولا عهود، وأن الإرهاب خطر على الإنسانية حيث حلَّ وحيث كان.

وفي كلمته أبدى السفير الفرنسي مارك باريتي سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تحتاج إلى تعاون دولي وإلى مواجهة فكرية وثقافية شاملة، وأنهم يقدرون دور مصر الكبير في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأشاد بجهود وزارة الأوقاف في هذا المجال عن طريق إصداراتها المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، مضيفًا أن هذا إنتاج ثقافي ومعرفي رائع وغزير، عالج الكثير من القضايا التي تحتاج إلى توضيح، ويعمل بشكل كبير على تصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف.

وأهدى وزير الأوقاف، السفير الفرنسي نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف باللغة الفرنسية، ومن أهمها:

حماية الكنائس في الإسلام

مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف

فقه بناء الدول رؤية عصرية

فقه الدولة وفقه الجماعة

فلسفة السلم والحرب والحكم

نساء على عرش مصر

مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة النبوية

العقل والنص

الجاهلية والصحوة

حوار الأديان

الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة

في فضاء الثقافة

داعش والإخوان