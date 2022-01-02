شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا للأقباط الأرثوذكس يترأس قداس رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، القداس الإلهى للثالث والعشرين من كيهك الموافق لرأس السنة الميلادية بكنيسة القديسين مار جرجس والأنبا أنطونيوس بأوتاوا.

وفى سياق متصل، أكدت الكنيسة الأرثوذكسية أنه نظرًا لاستمرار حالة انتشار فيروس كورونا مع تحوراته الجديدة، فسوف تكتفى الكنيسة القبطية بصلوات القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

واعتذرت الكنيسة عن استقبال المهنئين صباح يوم العيد.