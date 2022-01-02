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10 معلومات عن امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” 10 معلومات عن امتحانات الصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسى الأول.

ـ الامتحان يبدأ يوم 15 يناير الجارى ويستمر حتى 20 من نفس الشهر.
ـ أسئلة الامتحان فيما درسه الطالب حتى نهاية شهر ديسمبر 2021.
ـ  الامتحانات تأتى من بنوك الأسئلة وتم إرسالها إلى الإدارات التعليمية.
ـ الأسئلة تشمل المنهج بأكمله سواء ما تم تقييم الطلاب فيه بامتحان ديسمبر الماضى أو ما بعده.
ـ لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أى تعليمات بخصوص جدولة مخرجات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.
ـ يقصد بجدولة مخرجات العلوم والرياضيات ترحيل تدريس ما تبقى من منهج الفصل الدراسى الأول للترم الثانى.
ـ الأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، وعدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.
ـ تضاف درجة امتحان شهر ديسمبر إلى امتحان الفصل الدراسى الأول.
ـ يتم تحويل الدرجات التى يحصل عليها الطالب إلى ألوان وتظهر النتيجة فى صورة ألوان.
ـ هدف الامتحان هو قياس نواتج التعلم ومدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية الجديدة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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