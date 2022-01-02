شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” 10 معلومات عن امتحانات الصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسى الأول.

ـ الامتحان يبدأ يوم 15 يناير الجارى ويستمر حتى 20 من نفس الشهر.

ـ أسئلة الامتحان فيما درسه الطالب حتى نهاية شهر ديسمبر 2021.

ـ الامتحانات تأتى من بنوك الأسئلة وتم إرسالها إلى الإدارات التعليمية.

ـ الأسئلة تشمل المنهج بأكمله سواء ما تم تقييم الطلاب فيه بامتحان ديسمبر الماضى أو ما بعده.

ـ لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أى تعليمات بخصوص جدولة مخرجات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.

ـ يقصد بجدولة مخرجات العلوم والرياضيات ترحيل تدريس ما تبقى من منهج الفصل الدراسى الأول للترم الثانى.

ـ الأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، وعدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.

ـ تضاف درجة امتحان شهر ديسمبر إلى امتحان الفصل الدراسى الأول.

ـ يتم تحويل الدرجات التى يحصل عليها الطالب إلى ألوان وتظهر النتيجة فى صورة ألوان.

ـ هدف الامتحان هو قياس نواتج التعلم ومدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية الجديدة.