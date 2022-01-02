شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف إحصاءات جديدة حول إصابات كورونا في 3 فئات عمرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و34 عاما الذين لم يحصلوا على الجرعة كاملة من التطعيم 3 مرات أكثر احتمالا للإصابة بكورونا مقارنة بالأشخاص فى نفس الأعمار ممن تلقوا اللقاح.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و34 عاما الذين لم يحصلوا على الجرعة كاملة 12 مرة أكثر احتمالا لدخول المستشفى حال الإصابة بكورونا مقارنة مع نفس الفئة العمرية الذين تم تلقيحهم بالكامل.

وأضاف أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و64 عاما الذين لم يحصلوا على الجرعة كاملة من التطعيم 4 مرات أكثر عرضة للاصابة بكورونا من نفس الفئة الذين تم تلقيحهم بالكامل و18 مرة أكثر احتمالا للدخول المستشفى من نفس الفئة الذين تم تلقيحهم بالكامل .

اما الاشخاص فى سن 65 عاما 7 مرات أكثر عرضة للاصابة بكورونا من نفس الفئة بعد التحصين الكامل و13 مرة أكثر احتمالا لدخول المستشفى من نفس الفئة الذين تم تلقيحهم بالكامل .