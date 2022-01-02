شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تحذر المخابز بمصادرة ماكينات صرف الخبز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، توجيهاً وزاريًا للأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري المديريات فى كافة محافظات الجمهوريـــــــة بمصادرة ماكينة ‏صرف الخبز بالمخابز البلدية فى الحالات التالية:

- ضبط ماكينة صرف الخبز في أحد المخابز البلدية الأخرى أو السياحية أو الأفرنجية.

- ضبط الماكينة حال استخدامها فى صرف سلع بدلاً من الخبز.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى، إن تلك ‏الإجراءات والتدابير المتخذة تأتي للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن والذي توفر له ‏الدولة سنوياً ما يقرب من 36 مليار جنيه للسلع التموينية، وكذلك 51 مليار جنيه لدعم الخبز، وأنه سيتم بمتابعة انتظام سير عمل المخابز البلدية والبالغ عددها ما يقرب من 30 ألف مخبز للتأكد من تنفيذ هذه الإجراءات وتلك التدابير.

فضلاً عن تسيير الحملات التموينية والرقابية لمتابعة انتظام عمل منافذ صرف السلع التموينية والتى يصل عددها إلى 38 ألف منفذ‏، وكشف ‏أن تلك الإجراءات هدفها في المقام الأول حرص الوزارة على توافر الخبز ‏للمواطنين واستقرار الحالة التموينية.‏