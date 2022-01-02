شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة: انطلاق امتحانات الترم الأول 13 يناير وتستمر حتى 3 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالكلية ستنطلق يوم 13 يناير الجارى، موضحا أن الامتحانات تستمر حتى يوم 3 فبراير المقبل حيث تم مراعاة الإجازات الرسمية المرتبطة بأعياد الأقباط و25 يناير خلال وضع جداول الامتحانات مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للامتحانات وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى.

وأشار الدكتور خالد أبو الليل فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك مادة ريادة الأعمال ستكون يوم 11 يناير وهى متطلب تخرج على أن تبدأ امتحانات المقررات الدراسية للطلاب يوم 13 يناير وسط تطبيق صارم لكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأكد وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه تم تجهيز مبانى الامتحانات، مشيرا إلى أن الامتحانات ستجرى على 3 فترات وذلك لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعى على صحة وسلامة الجميع ومنه التكدس والزحام .