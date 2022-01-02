شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: توقف الأمطار بجنوب سيناء وأمطار غزيرة على البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد على بالمحافظات لمجابهة الطقس السيئ، واستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار فى المحافظات التى سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية.

وأوضح شعراوى، في بيان اليوم، أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار الى تعطيل الدراسة اليوم الأحد فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ومحافظة أسيوط، كما أشار التقرير إلى سقوط أمطار غزيرة على طريق غارب/ الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، مع وجود رياح شديدة و طقس شديد البرودة و غلق طريق غارب/ الغردقة نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأشار التقرير إلى توقف الأمطار على مدن شرم الشيخ وطور سيناء ونوبيع ورأس سدر و دهب و سانت كاترين وأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء ، مع طقس شديد البرودة على معظم أنحاء المحافظة ، و نتج عن الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة انقطاع الكهرباء عن مدينتى طور سيناء و شرم الشيخ، وقامت المحافظة بتشغيل الكهرباء فى شرم الشيخ على خط نويبع، واصلاح عطل الكهرباء على مدينة طور سيناء بعد انقطاع الكهرباء لمدة 4 ساعات ، وتم اغلاق طرق شرم الشيخ/ الطور، ومدينة رأس سدر حتى كمين عيون موسى، و الطريق الساحلى من مدينة أبو رديس اتجاه مفارق كاترين مروريا لتجنب وقوع الحوادث ، وتعمل كافة مرافق المحافظة بكفاءة ولا يوجد تأثير على الملاحة الجوية و المطار يعمل بكفاءة ، والسلع الغذائية متوفرة .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن التقرير أشار الى سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، وجارى رفع التراكمات، و توقفت الأمطار فى محافظة أسيوط والطقس شديد البرودة مع نشاط كبير للرياح.