شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى..تمويل 241 مشروعا من الاتفاقيات الدولية بـ60 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن جهود الأكاديمية في مجال التعاون الدولى، وخطواتها فيما يتعلق بتعزيز التواصل بين العلماء والباحثين في مصر والخارج والإسهام في تنمية قدرات المجتمع العلمي المصري وصولاً للعالمية عن طريق التعاون مع كيانات بحثية أجنبية وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة لتبادل الخبرات والمعرفة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال عدد من المحاور منها الإتفاقيات الدولية مع دول الصين والتشيك والهند وبلغاريا وفرنسا وجنوب أفريقيا وبولندا والمجر وإيطاليا وبيلاروسيا، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من الإتفاقيات الدولية حتي عام 2021، 241 مشروعا بإجمالي تمويل بلغ 59،144،000 جنيه مصري.

أهم الإنجازات:

• نشر 157 بحثا دوليا في أكبر الدوريات العالمية.

• عقد 32 مؤتمرا وورشة عمل دولية.

• 12 رسالة ماجستير ودكتوراه ممنوحة.

• تمثل أكاديمية البحث العلمي مصر فى 12منظمة دولية منها مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الإنحياز والدول النامية والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا والمركز الدولى للهندسة الوراثية السيزامى واتحاد مجالس البحث العلمى العربية والاتحادات واللجان العلمية الدولية.

• تم تدريب 240 من شباب الباحثين المصريين على التطبيقات السلمية للطاقة النووية بروسيا الاتحادية فى مركز دوبنا للعلوم النووية.

• حصلنا على 14 منحة من المركز الدولي للهندسة الوراثية للطلاب المصريين لاستكمال دراساتهم العليا وعدد 203 فرص تدريب.

• تشارك أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة بشبكة فيزياء الطاقة العالية عضو في تجربةCMS بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية بجينيف، والتي يتم من خلالها نشر أكثر من 200 بحث سنوياً لباحثين مصريين فى كبريات المجلة العالمية المرموقة مما ساهم بنسبة كبيرة في تحسين ترتيب الجامعات ومؤسسات البحث العلمى المصرية فى التصنيفات العالمية.

• في خطوة جادة نحو ربط العلماء المصريين بالمهجر بالعلماء في الداخل، أطلقت أكاديمية البحث العلمي برنامج جسور والذي يسمح للمؤسسات البحثية في مصر بالاستفادة من خبرات المغتربين المصريين، كما يسمح للخبراء المصريين بالخارج برؤية التحديات والمتطلبات الخاصة بعملية التنمية على المستوى المحلي وتم تمويل 97 مشروع بإجمالي 75 مليون جنيه.

• تم عمل قاعدة بيانات للعلماء المصريين المغتربين.

• تم نقل التكنولوجيا في عديد من المجالات من خلال العلماء المصريين فى الخارج.

• تتعاون الأكاديمية مع الاتحاد الأوروبي من خلال 8 اتفاقيات تخدم أهداف الدولة المصرية فى مجالات الطاقة والمياه والصحة والدواء والزراعة والغذاء.

• استكمال هيكلة بنك الابتكار المصري وانشاء شراكات محلية لتنفيذ أعمال البنك.

• إطلاق منصة دعم حقوق الملكية الفكرية والابتكار.