شكرا لقرائتكم خبر عن للمصريين العاملين بالخارج..تعرف على وثيقة التأمين الجديدة وشروطها واشتراكها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن التأمين على المصريين العاملين في الخارج مشروع قومي يستهدف منح الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، حرصا من الدولة المصرية على حماية أبنائها العاملين بالخارج ورعايتهم في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الوزارة، أنها عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، على أن تكون الآلية الخاصة بتطبيق التأمين للمصريين العاملين في الخارج مبسطة لكي تشمل كافة المصريين بالخارج في كل دول العالم، إذ أنه من أهم مميزات لهذا التأمين سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وينشر ”الخليج 365” للمصريين بالخارج، تفاصيل وشروط إصدار وثيقة التأمين وموعد تطبيقها وكيفية التسجيل للحصول عليها خطوة بخطوة، كما يلى:

- تبدأ الآلية الخاصة بتطبيق التأمين اعتبارًا من 1 يناير 2022.

- تقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر.

- يتم التقدم من خلال الدخول عبر الرابط التالي: https://epti-egy.org/ep/.

- يتم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل

- يقوم المصري بالخارج بإدخال بياناته الخاصة.

- يقوم المصرى بالخارج بسداد قسط التأمين، والذي يبلغ 100 جنيه مصري فقط في السنة لكل الشرائح عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر.

- بعد ذلك يحصل المواطن على الوثيقة في نهاية الأمر من مكتب تصاريح العمل.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى للمؤمن عليه 65 عامًا.

- عند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه.

- يتم إبلاغ المجمعة سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.

- يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.

- إذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

- في حالة الوفاة بحادث تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط.

- تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة.

- يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

- في حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط وبما لا يجاوز مائة ألف جنيها مصرياً.