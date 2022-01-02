محاكمة 3 متهمين بقضية "داعش الجيزة الثانية".. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائر الثانية إرهاب، اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين بخلية "داعش الجيزة الثانية".

وذكر أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خلية بالجماعة المسماة داعش.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الثاني انضم لجماعة إرهابية بأن الضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين جميعا حازوا و أحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا مواد نترات الأمونيوم و برادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات.