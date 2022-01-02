"وجدى" يطلب تطليق زوجته: "عاوزة تخلف بالحقن المجهري.. وبتخاف من الحقنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

رفع "وجدى. ص"، موظف فى بنك، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة فى مصر الجديدة، طالب فيها بتطليق زوجته لما وقع عليه من ضرر، مبررًا طلبه: "بتخاف من الحقنة و عاوزة تخلف حقن مجهرى، وبتقرف من تنظيف البيت".

قال الزوج في الدعوى رقم 137 لسنة 2021 إنه تعرف على "س. ص"، مصففة شعر و خبيرة تجميل، ويعلم بأنها تقيم بنفس منطقته فتحدثنا سوياً على الفيسبوك، وبعد فترة طلب منها التقدم لخطبتها وبعد سؤال الأسرة عن عائلته، لكونها البنت الوحيدة فى الأسرة وافق شقيقها الأكبر لعدم وجود والدها، وتمت الخطبة التي استمرت سنة، وتم بعدها تحديد موعد الزفاف وانتقلا للمعيشة سويًا بعش الزوجية.

أضاف الزوج: "عشت معها فى الأشهر الأولى حياة زوجية سعيدة حتى علمت بصفاتها الغريبة وبدأت الخلافات تظهر بيننا، حاولت كثيرًا أجعل الحياة بيننا هادئة لكن زوجتي تتظاهر بأنها شخص سليم ومكتمل.. وبعد تجمع الأسرتين تم الاتفاق على الإنجاب بالحقن المجهرى ولما بالفعل تم تحديد جلست للطبيب لم تحضر ولا جلسة لخوفها الشديد من الحقن".

يكمل: "قررت عدم نزولها للعمل وتلبية كل طلباتها حتى يكون الأمر بيننا سهل فى التعارف على بعض أكتر لكنها تظل طول اليوم بمنزل أهلها وبتطلع البيت بليل فقط، وبالنسبة لتنظيف الشقة تستعين بسيدة تعمل الأكل وتنضف".

وتابع: "دار بيننا شجار لكونها لاتريد فعل شيء بحياتها إلا الاهتمام بنفسها وشكلها، انتهى الوضع بطلب الطلاق بطريقة ودية لكنها رفضت ومن يومها وهى تظل بمنزل أسرتها رغم تدخل شقيقها لحل الخلافات إلا أنها لا تريد التغير، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة ولا تزال الدعوى منظورة حتى الآن".