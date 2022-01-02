اليوم.. طعون الإعدام والمؤبد للمتهمين بـ"الهجوم على فندق الأهرامات"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحق 26 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهجوم على فندق الأهرامات".

وكانت قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات" وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.