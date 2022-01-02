التمويل العقاري| "الطرح قرب".. تفاصيل الحجز في شقق دار وسكن مصر وجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المتوسط، وذلك في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح الجديد من شقق جنة وسكن مصر ودار مصر سيكون بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، حيث يتم بيع الوحدات بالتمويل العقاري لصالح الهيئة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه من المتوقع أن يتم طرح الوحدات خلال شهرين من الآن بنظام التمويل العقاري.

ووفق وزارة الإسكان، أن الوحدات التي سيتم طرحها جاهزة للتسليم، وكاملة التشطيب، ويدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، كما سيكون هناك وحدات متوافقة مع 8%.

وأكدت عبدالحميد، أن الوحدات التي سيتم طرحها ستكون في أغلب المدن الجديدة التي يوجد عليها إقبال، مثل القاهرة الجديدة دمياط الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، لافتة إلى أن عدد الشقق سيكون كبير بتلك المشروعات.

طريقة الحجز.. وماذا يعني التخصيص بالأسبقية؟

وفقا لوزارة الإسكان، تتواجد الشقق في المدن التالية حسب كل مشروع:

جنة:

المشروع الأول وهو جنة للإسكان الفاخر، ويتواجد في 8 مدن جديدة هم (6 أكتوبر - الشروق - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة).

سكن مصر:

المشروع الثاني وهو سكن مصر للإسكان المتوسط، حيث تتواجد الشقق بـ12 مدينة جديدة هم: (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط").

دار مصر:

المشروع الثالث وهو دار مصر للإسكان المتوسط، حيث تتواجد شقق دار مصر بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

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