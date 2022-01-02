الكوكب "X" ونهاية العالم.. أستاذ فلك يكشف أبرز أسئلة المواطنين عن 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن أبرز الأسئلة الشائعة عن علم الفلك خلال 2022.

وقال تادرس، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن أبرز الأسئلة التي تثار عن علم الفلك خاصة في بداية عام 2022تتمثل في:

- ما هو توقعاتكم للعام الجديد، وهل هناك سيناريوهات في هذا العام تتنبأ بنهاية العالم كسقوط كويكب ضخم ينهي الحياة على الأرض أو ما شابه ذلك؟ وكثيرا منهم أيضا يتساءلون عن أخبار كوكب إكس أو كوكب نيبرو المزعوم؟.

ج/ أولًا.. كل ما يقال عن وجود كوكب إكس أو كوكب نيبرو وأنه سيصطدم بالأرض إن عاجلا أم آجلا هو هراء ليس له دليلا من الصحة، ونحن كفلكيين نعرف كواكب المجموعة الشمسية جيدا ولا نعرف أي معلومات عن كوكب إكس هذا أو كوكب نيبرو كما يُسمونه.

وقال تادرس: "مروجو هذه الإشاعات هم من المنجمون والمهووسون بسيناريو نهاية العالم عن طريق اصطدام كويكب أو نيزك ضخم بالأرض، وهم يتاجرون بالظواهر الفلكية لترويج أفكارهم الغريبة على أساس أن عموم الناس ليس لديهم معلومات كافية عن ذلك!".

وأشار إلى أن معهد البحوث الفلكية، ناشد الإعلاميين أكثر من مرة من خلال اللجنة القومية للفلك بعدم استضافة هؤلاء المنجمون ومنعهم من التحدث في برامجهم التليفزيونية أو الإذاعية مع نهاية كل عام وبداية عام جديد كأنه أمر مفروض علينا.

وأكد أن التنجيم من أمور العرافة مثل قراءة الكف والفنجان وفتح الكوتشينه وضرب الودع، وكلها أمور ظنية غيبية تسعى لمعرفة المجهول والتنبؤ بأحداث المستقبل وهو أمر مكروه في الدين ومرفوض من المجتمع.

وتابع أستاذ الفلك: "كما توجد دول كثيرة تُجرم التنجيم لأنه يُسمم أفكار الناس بخرافات ومخاوف ليس لها دليل من الصحة بل تهوي بهم إلى قاع التخلف"

أما بخصوص سيناريو نهاية العالم عن طريق كويكب أو مذنب ضخم يصطدم بالأرض، فليس هناك كويكبات في مسار تصادمي مع الأرض في الوقت الراهن.

واستكمل: "وأخيرًا دعنا نقول إن مهما كانت توقعات وسيناريوهات البشر، فالحياة والموت بيد الله وحده ولا يعلم أحد سيناريو تلك الساعة إلا الله وحده".