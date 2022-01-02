شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يناير آخر موعد للتقدم لجائزة اليونسكو لعام 2021 فى استخدام التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التعليم لعام 2021 تحت شعار "استخدام التكنولوجيا لتمكين أنظمة التعلم الشاملة القادرة على مواجهة الأزمات"، وترتكز في هذا العام 2021 على المشاريع التى استخدمت التكنولوجيا فى ظل جائحة كورونا لإعداد برامج تعليمية تضمن بشكل فعال الاستمرارية والجودة.

وحدد الجدول الزمنى للتقدم للفوز بالجائزة يوم 30 يناير 2022 آخر موعد للتقدم، على أن ترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو من خلال البريد الإلكتروني علمًا بأنه لا يلتفت إلى الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة، والتى ستصل بعد الموعد النهائى المشار إليه.

ويحصل الفائزون على شهادة تقدير وميدالية وجائزة مالية قدرها 25000 ألف دولار (خمسة وعشرون ألف دولار) ويجب أن يتم استيفاء استمارة التقدم المتاحة باللغة الإنجليزية والفرنسية بحد أقصى 30 يناير 2022.

وتتمثل شروط التقدم بالمشروع، فى أنه يجب أن يستمر المشروع المقدم من خلال الجائزة لمدة سنة واحدة على الأقل، وألا يكون المشروع وتنظيمه تابعين لليونسكو أو تلقى أي تمويل من اليونسكو، و أن تكون الأدوات التكنولوجية المستخدمة في المشروع مفتوحة ومجانية.

وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالآتى:

1 - ملخص المشروع المقدم لنيل الجائزة.

2- نسخة من استمارة التقدم للجائزة بعد استيفائها.

3- خطاب ترشيح من الجهة التابع لها المرشح موجهًا إلى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.