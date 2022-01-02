شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" يرفع حالة الطوارئ بغرف العمليات لمواجهة آثار الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، رفع حالة الطوارئ فى غرفة عملياتها لاستقبال الاستغاثات من مختلف الأنحاء ومواجهة آثار الأمطار المتوقعة من هيئة الأرصاد الجوية وكذلك سوء الطقس والأتربة والرياح الشديدة.
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق.
كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
- الأحد 2 يناير 2021:
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة و سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة
أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة
- الاثنين 3 يناير 2022:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
من الثلاثاء 4 يناير إلى الخميس 6 يناير 2022:
اعتبارا من الثلاثاء 4 يناير 2022 ، استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء
يسود خلال هذه الفترة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.