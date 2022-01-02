شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الأسبوع الجارى انتهاء شرح مقررات التيرم الأول وتخصيص أيام للمراجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسبوع الجارى أخر أيام الدراسة بالفصل الدراسى الأول وانتهاء شرح الموضوعات والمنهج الخاص بالتيرم الأول، موضحة أن الأسبوع المقبل يتم تخصيصه للمراجعة على مقررات الفصل الدراسى الأول، وذلك قبل انطلاق الاختبارات نصف العام الدراسى، المقرر لها بداية النصف الثانى من شهر يناير الجارى.

وأضافت المصادر، أن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى شددت على ضرورة تخصيص الأسبوع الأخير من الترم قبل انطلاق الاختبارات لمراجعة الدروس والمقررات.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية 15 يناير الجارى.

وكان صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه تم التنسيق مع هيئة البريد المصرى وشركة البريد المصرى وشركة فوري للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم، لطلاب الشهادات العامة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها 15 يناير المقبل.

وأوضح صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، سمحت للطلاب بسداد رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية حال قيام الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة دفعة واحدة أو سداد قسط واحد منها.

