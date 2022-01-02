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امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول.. تعرف على التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - قاربت امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية على الانطلاق، ونقدم فى التقرير التالى أبرز استعدادات المديريات للاختبارات.

ـ تنطلق الامتحانات فى النصف الثانى من شهر يناير المقبل، كما تعقد الامتحانات فى المدارس داخل اللجان مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ـ تعقد امتحانات منفصلة لكل مادة فى منهج الفصل الدراسى الأول وليست اختبارات مجمعة.

ـ تضاف الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى التيرم الأول لدرجة التيرم الثانى.

ـ مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسى الأول 140 درجة كنهاية عظمى.

ـ المديريات التعليمية انتهت من وضع أسئلة الامتحانات والجداول وتم إعلانها.

ـ يختلف جدول الامتحان من محافظة لأخرى وأيضا أسئلة الامتحان حسب كل مديرية تعليمية.

ـ لا يُمنع من لم يحصل على لقاح من دخول الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

ـ يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات وتعلن النتائج من خلال المديريات التعليمية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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