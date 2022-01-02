لحماية حقوق المعتمرين.. تحذير من السياحة للشركات العاملة في العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة السياحة والآثار، تحذيرًا إلى الشركات السياحية العاملة في موسم العمرة، عقب اعتمد الوزير خالد العناني، الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لعام 1443 هجرية.

وأهابت الوزارة في بيان، كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات الخاصة بالضوابط، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون رقمي 38 لسنة 1977، و72 لسنة 2021.

وأوضحت أن اللجنة العليا للحج والعمرة والفريق الفني، المعاون لها، مفوض باستصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة لهذا العام داخل البلاد أو خارجها درءاً لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظاً على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.

وفي السياق ذاته، بدأت شركات السياحة، اليوم السبت 1 يناير 2022، في توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1443 هجرية، على أن يستمر ذلك حتى 25 من نفس الشهر.

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