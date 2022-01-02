شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: نصف مليون فدان تحول للري الحديث خلال الفترة السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الأولوية فى استخدام المياه العذبة تكون لرى النباتات التى يحتاجها المواطن أى المحاصيل الأساسية فى مصر، على أن تكون زراعة نباتات الزينة عن طريق المياه المعالجة والتى يعاد استخدامها بمحطات التحلية، والرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على ذلك مؤخرا.

أضاف الوزير، فى لقائه مع الإعلامية إنجى القاضى، ببرنامج "مساء dmc" عبر قناة dmc، أن وزارة الرى بدأت عقد أول أسبوع للمياه فى 2018 وحققت نجاحات كبيرة، وتكرر عقد أسبوع المياه فى شهر أكتوبر من كل عام، وهناك فوائد كبيرة من عقد هذه المحافل، حيث يتم مناقشة القضايا المختلفة للمياه فى حضور العلماء من كافة أنحاء العالم، كما تعرض مصر قضاياها بقوة، بجانب توعية الفلاحين بكل الأمور الخاصة بالمياه".

ووجه رسالة للمواطنين قائلا: "مش عايزكم تتطمنوا على المياه، عشان تخافوا عليها وتحافظوا على المياه، ولو كل واحد قلق هيوفر مياه لنفسه مستدامة وكذلك للآخرين، ويجب أن يكون لدينا إحساس بضرورة عدم إهدار المياه داخل الدولة"، مردفا: "بسبب الوعى فى مصر تحول نصف مليون فدان للرى الحديث فى الفترة السابقة، وهناك خطة طموحة لتحويل ملايين الأفدنة لهذا النظام فى المستقبل".