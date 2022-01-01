شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: غلق طريق شرم الشيخ الطور بسبب الأمطار ولا تأثير على المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة، حول حالة الطقس، أشار إلى تعطيل الدراسة غدا الأحد فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ومحافظة أسيوط، كما أشار التقرير إلى سقوط أمطار غزيرة على مدينتي شرم الشيخ وطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء مع طقس شديد البرودة وأمطار ثلجية على معظم أنحاء المحافظة، وانقطعت الكهرباء عن مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ.

وجاء فى التقرير بحسب بيان للوزارة اليوم، أن محافظة جنوب سيناء قامت بتشغيل الكهرباء فى شرم الشيخ على خط نويبع، وتم إغلاق طريق شرم الشيخ/ الطور لحين انتهاء الأمطار وإصلاح الطريق، وتعمل كافة مرافق المحافظة بكفاءة، ولا يوجد تأثير على الملاحة الجوية و المطار يعمل بكفاءة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن التقرير أشار إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مراكز محافظة البحر الأحمر، خاصة مدينتي الغردقة وسفاجا و جارى رفع التراكمات، وأيضا فى محافظة مطروح على مركز السلوم، وفى محافظة أسيوط خاصة فى مدينة أسيوط الجديدة و مركز الفتح والطقس شديد البرودة.

و سقطت أمطار خفيفة و متقطعة فى محافظة سوهاج على مركز ومدينة أخميم وحى الكوثر وحى غرب سوهاج، ولم ترق إلى تجمعات وجارى رفعها، فيما تشهد باقي المحافظات استقرار فى حالة الطقس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على المحافظات الساحلية ، و طقس معتدل فى باقى المحافظات.

وأكد شعراوى استمرار رفع درجة الإستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار فى المحافظات التى سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية.