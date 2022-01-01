شكرا لقرائتكم خبر عن محافظتان ومدينة.. خريطة تعطيل الدراسة الأحد بسبب الطقس السيئ "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كل من محافظة أسيوط والبحر الأحمر ومدينة شرم الشيخ، تعطيل الدراسة غدا الأحد، فى جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدينتى الغردقة وسفاجا، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار النسبى فى الأحوال الجوية.



خريطة تعطيل الدراسة يوم الأحد بسبب الطقس السيئ

تعطيل الدراسة غدا الأحد فى:

أسيوط

البحر الأحمر

مدينة شرم الشيخ