شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: وثيقة التأمين الجديدة لاقت إشادات كبيرة من المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية للتواصل مع المصريين بالخارج وتلبية مطالبهم، لذلك جاء تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، تلبية لطلبات المصريين بالخارج.

وأضافت نبيلة مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج لاقت ترحابا وإشادات كبيرة من المواطنين بالخارج، وهناك 1119 مواطنا طلبوا شهادة الوثيقة التأمينية الجديدة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن وثيقة التأمين على المصريين بالخارج لها العديد من المميزات، ولاسيما عند شحن الجثامين، ولا يدفع المواطن سوى 100 جنيه سنويا مقابل الحصول على الوثيقة.

وبدأ اليوم السبت، 1 يناير 2022، تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج، خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

كما أكدت وزيرة الهجرة، أن تطبيق التأمين يلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.