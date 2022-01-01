بالفيديو.. بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل في بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

بدأت وزارة الداخلية التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل "بدر"، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدوليه والحقوقية ولجان حقوق الإنسان وإعلاميين وممثلي وكالات الإعلام الأجنبية.

ونظمت الوزارة جولة تفقدية لمرافق المركز وبرامج الإصلاح والتأهيل داخله، وفق فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على "يوتيوب" اليوم السبت.

وكانت وزارة الداخلية، نظمت جولة تفقدية بـ مجمع بدر الذي يضم مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة والذي تم تشييده وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة.

وتتبع وزارة الداخلية منهجا جديدا في تعملها مع النزلاء من متعاطي المواد المخدرة والمدمنين، وأنشأت مركز إصلاح وتأهيل مساجين بدر لمعالجة وتشخيص مدمني المخدرات من المساجين، ويأتي ذلك في إطار مبادر الدولة الاستراتيجية لحقوق الإنسان والمحافظة على حياته.

وقال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن مراكز التأهيل والإصلاح، تعد نموذجًا متفردًا يعكس السياسة العقابية الجديدة على المستويين الإقليمي والدولي، تنفيذا للاستراتيجية الأمنية المعاصرة، وفي إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المساجين.

يأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر برعاية الرئيس السيسي، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.