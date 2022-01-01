"ضوضاء" و"شيشة".. تفاصيل ضبط مُطربة في كافيه بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم السبت، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن ضبط مطربة بأحد الكافيهات بمدينة نصر.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن القبض على مطربة بأحد الكافيهات بمدينة نصر.

بالفحص تبين ورد بلاغ لشرطة النجدة بالقاهرة بشأن تضرر بعض الأشخاص من وجود ضوضاء من أحد الكافيهات كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

بالانتقال والفحص تم ضبط 5 أشخاص "2 مسئولين، مطربة، عازف، عامل دى جى"، لقيامهم بإقامة حفل غنائى وإدارة منشأة "بدون ترخيص" وتقديم الأرجيلة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.