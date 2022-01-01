تأخيرات لـ5 ساعات.. السكة الحديد تكشف تأثير الطقس السيئ على حركة القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

استغاث عدد من الركاب، من تعطل حركة القطارات أثناء رحلاتهم، منذ يوم أمس الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال عدد كبير منهم في تعليقات على صفحة هيئة السكة الحديد في "فيسبوك"، إن هناك تأخيرات في حركة القطارات وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 5 ساعات كاملة، إضافة إلى بطء حركة المسير: "القطر كله شوية يخزن أكثر من ساعتين ووصل متأخر عن ميعاده".

وأكد مصدر في هيئة السكة الحديد، إن الطقس السيئ أدى إلى وجود مشكلة في نظام الإشارات على خطوط السكة الحديد بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، مضيفًا: "قائدي القطارات استخدموا الهواتف المحمولة واللاسلكي كبديل للتواصل مع قائدي القطارات في الرحلات المواجهة أو مراقبي الأبراج بعد تعطل الإشارات على خطوط السكة الحديد".

وأضاف المصدر لمصراوي: "مياه الأمطار نزلت على السكة بوظت التركات وعملت توصيل كهربا غيرت لون الصنافورات، لتصبح الإشارات حمراء".

وأعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنه نظرًا لهطول الأمطار أمس وصباح اليوم السبت، على مستوى الجمهورية، ما تسبب في خطورة على مسير القطارات، وحرصًا على سلامة وأمان الركاب مسير القطارات، يتم مسير القطارات بسرعات أبطء من المعتاد ما أدى لتأخير مواعيد وصول القطارات وتخزينها أكثر من مرة على السكة الواحدة.

وأعلنت الهيئة، اعتذارها لجمهور الركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة خاصة، مؤكدة أن الهيئة لن تتوانى في تقديم مستويات الخدمة المتميزة لجمهور الركاب على مدار الساعة.