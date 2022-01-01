شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعتى القاهرة وحلوان ينظمون حفلا للأطفال الأيتام بمناسبة بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم عدد من طلاب جامعة حلوان، تجمعا طلابيا، بمشاركة عدد من طلاب جامعة القاهرة وبعض الجامعات الخاصة، لممارسة نشاط مشترك بالتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد 2022.

ونظم الطلاب اليوم السبت احتفالية بأحد الأماكن المكشوفة فى الدقى، وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعى ومنع الزحام، و بمشاركة أكثر من 30 طفلا من الأطفال الأيتام من مختلف الأعمار، وذلك بهدف تنظيم يوم ترفيهي للطلاب وتوزيع ملابس شتوية عليهم فى نهاية اليوم.

وأكد الطلاب المشاركون فى الفاعلية، أن الهدف من التنظيم إدخال الفرحة على الأطفال الأيتام بمناسبة العام الدراسى الجديد، مؤكدين أن العمل المشترك تطوعى وان الهدايا والملابس تم إحضارها من التبرعات.