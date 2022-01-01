شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأطراف الصناعية".



الرئيس السيسى يوجه بتوفير حزمة خدمات طبية للمواطنين ذوى الإعاقة الحركية الرئيس السيسى يوجه بتوفير حزمة خدمات طبية للمواطنين ذوى الإعاقة الحركية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للاطراف الصناعية".



الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر

وجه الرئيس بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية فى مصر تتضمن توطين التصنيع، والتأهيل والتدريب بأعلى المعايير وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة.



توجيهات رئاسية بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد ذوى الإعاقة الحركية توجيهات رئاسية بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد ذوى الإعاقة الحركية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخراً في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشائه لإنتاج الأطراف الصناعية.



الأوقاف تفتتح 17 مسجدا الجمعة المقبلة منها 3 مساجد ضمن مبادرة "حياة كريمة" الأوقاف تفتتح 17 مسجدا الجمعة المقبلة منها 3 مساجد ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و14 مسجدًا آخرين، منها 11 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 465 مسجدًا، منها 397 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و68 مسجدًا صيانة وترميمًا.



السكة الحديد تعتذر عن تأخيرات القطارات لتخفيض السرعة بسبب سقوط الأمطار السكة الحديد تعتذر عن تأخيرات القطارات لتخفيض السرعة بسبب سقوط الأمطار

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم انه نظرا لهطول الامطار على مستوى الجمهورية مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات فإنه وحرصا علي سلامة وامان الركاب ومسير القطارات يتم مسير القطارات بسرعات بطيئة الأمر الذي يؤدي إلي تأخير للقطارات لحين استقرار الأحوال الجوية



الصحة: فحص 142 ألف مواطن ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن فى 3 أشهر الصحة: فحص 142 ألف مواطن ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن فى 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 142ألفًا و630 مواطنًا فوق سن الـ 65 عامًا ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي.



الرئيس السيسي يهنئ رئيس مجلس السيادة فى السودان بذكرى يوم الاستقلال الرئيس السيسي يهنئ رئيس مجلس السيادة فى السودان بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة، اليوم السبت، إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



نقلة نوعية لذوى الإعاقة الحركية.. توجيهات رئاسية بإنشاء مجمع لإنتاج الأطراف الصناعية.. إنفوجراف نقلة نوعية لذوى الإعاقة الحركية.. توجيهات رئاسية بإنشاء مجمع لإنتاج الأطراف الصناعية.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع، والتأهيل والتدريب باعلي المعايير وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة.



وزيرة الهجرة تعلن خطوات الاشتراك فى أول تأمين للمصريين بالخارج.. فيديو وزيرة الهجرة تعلن خطوات الاشتراك فى أول تأمين للمصريين بالخارج.. فيديو

بدأ اليوم السبت، 1 يناير 2022، تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.



"حقوقك وواجباتك" فى قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات.. اعرف التفاصيل "حقوقك وواجباتك" فى قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات.. اعرف التفاصيل

يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي الساعة الثامنة مساء اليوم على الصفحة الرسمية للصندوق "الفيس بوك" بث مباشر تحت عنوان "حقوقك وواجباتك" في قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات بعد إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.



فلكيا.. هلال جمادى الآخر يولد غدا والثلاثاء المقبل أول أيامه لعام 1443 هجريا فلكيا.. هلال جمادى الآخر يولد غدا والثلاثاء المقبل أول أيامه لعام 1443 هجريا

يولد هلال شهر جمادى الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 34 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم غدا الأحد 29 من جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 2022 / 1 / 2 م ( يوم الرؤية ) .



الجامعات الخاصة: فتح باب التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة بداية إجازة التيرم الأول الجامعات الخاصة: فتح باب التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة بداية إجازة التيرم الأول

نفى الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إقرار أى تخفيض الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة أمام طلاب المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لن يتم فتح باب التقدم للجامعات الخاصة بالمرحلة الثالثة، وبالتالي لن يتم اعتماد أي تخفيض للحدود الدنيا للقبول.



الصحة تعلن تفاصيل ميلاد أول طفل فى عام 2022.. اسمه مالك من محافظة قنا الصحة تعلن تفاصيل ميلاد أول طفل فى عام 2022.. اسمه مالك من محافظة قنا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل ميلاد أول طفل في عام 2022 مؤكدة أن اسم الطفل يدعى مالك مواليد مركز أبوتشت بمحافظة قنا .



غدا أمطار بالسواحل الشمالية وصقيع بسيناء وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11 غدا أمطار بالسواحل الشمالية وصقيع بسيناء وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



ليفربول يعلن إصابة كلوب بفيروس كورونا وغيابه عن موقعة تشيلسي غداً

أعلن نادى ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، إصابة مدربه الألمانى يورجن كلوب بفيروس كورونا، وبالتالى لن يحضر مباراة الفري غدا، الأحد، أمام تشيلسي.



بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية إلكترونياً من اليوم وحتى 20 يناير الجاري بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية إلكترونياً من اليوم وحتى 20 يناير الجاري

أعلنت شركة "بتروتريد" إحدي شركات قطاع البترول، عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونياً لشهر يناير، بدءاً من اليوم و حتى يوم 20 من الشهر الجاري.