شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 37 شركة تخضع لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى بإجمالى 2,22 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه يعتبر برنامج التحكم في التلوث الصناعي، من مبادرات وزارة البيئة الرائدة لتطوير الصناعة، وتسعى لتشجيع مبدأ الاستهلاك والإنتاج المستدام (SCP)، والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، من خلال توفير دعم مالي وفني للمنشآت الصناعية، يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145.4 مليون يورو.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه بلغ عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نوفمبر 2021 حوالى 37 منشأة صناعية لتنفيذ 33 مشروعا فرعيا (199,25 مليون يورو) بالإضافة إلى (9) مشروعات بمكون المنحة بإجمالى استثمارات 2,22 مليون يورو، مؤكدة أنه تم الانتهاء من بعض المشروعات في نطاق مشروع التحكم في التلوث الصناعي لعام 2021.

وأوضحت الوزيرة، أن من هذه المشروعات، تركيب مرشح نسيجي لمدخنة المبرد، وآخر بمدخنة الباي باص بشركة أسمنت سيمبور العامرية، وفي شركة أبوقير للأسمدة، إضافة أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي ، بطاقة 650 م3/ساعة وإعادة استخدام70% من المياه المعالجة، وتم الانتهاء من مشروع إنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة المعمورة لصناعة الورق والكرتون، وشركة الهلال للغزل والنسيج حيث تم الانتهاء من إنشاء محطة معالجة مياة الصرف الصناعى بسعة 1400 م3/يوم، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بشركة كليوباترا للملابس، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بشركة ديبتكس.

وأكدت الوزيرة، أنه يستمر المشروع في دعم تنفيذ عدد من المشروعات، منها مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي، بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومشروع توسعات وتطوير لوحدة معالجة الصرف الصناعي، ومشروع تغيير وحدة المبخرات، الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات، وأيضا مشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت، بالإضافة إلى مشروعات بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية تتمثل في مشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد وتركيب وحدتين لإزالة الأتربة لميناء الفوسفات والصوامع وإنشاء عدد 2 مخزن للسماد وخام الفوسفات، ومشروع تركيب وحدات لغسيل الغازات لخط السوبر الفوسفات الأحادى بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد.

واكدت الوزيرة أيضا أنه يستمر تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة استخدام 70% من المياه المعالجة بشركة الرباعية للنسجيات فورتكس.