شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنصح بعدم ملامسة أعمدة الإنارة أثناء الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين وعدد من الأجراءات التي يجب إتخاذها أثناء العواصف الرعدية، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد.

- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة

- يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية

- يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار

- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى

ويشهد اليوم السبت استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، أمطار متوسطة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة ، قد تصل للسيول على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة .