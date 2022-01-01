2 مليون مستخدم و800 ألف عداد كودي.. كشف حساب المنصة الإلكترونية للكهرباء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على مدار عامَين، المنصة الإلكترونية للكهرباء؛ بهدف تلبية احتياجات المواطنين في أي وقت وأي مكان، وهو الشعار الأهم الذي تبناه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، أن الوزارة تعتمد استراتيجية وطنية لتحقيق تطور متسارع في هذا القطاع الاستراتيجي اعتمادًا على هدف تنفيذي وهو تلبية احتياجات المواطنين من خدمات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونوه الدستاوي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، بأنه منذ عام 2019 تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء، والتي تعتمد على فهم احتياجات المواطنين واعتماد وسائل تكنولوجية قادرة على تحقيق ترابط وتكامل بين عناصر القطاع كافة، لتلبية طلبات المواطنين؛ حيث تضمنت تلك المنظومة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي من خلالها يستطيع المواطنون التقدم لطلب الخدمات في أي وقت وأي مكان من قائمة تتضمن 16 خدمة مفعلة حتى الآن؛ ومنها دفع الفواتير- طلب عداد قانوني- طلب شهادة بيان استهلاك- إدخال قراءة العداد- احسب فاتورتك- تركيب عداد بدل فائد- فحص عداد- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية- خدمة الشكاوي والطوارئ، وغيرها من الخدمات، ومن ضمن عناصر المنظومة أيضاً إتاحة النظام التكنولوجي بمراكز خدمة الكهرباء؛ ليتمكن الموظف من تلبية كل الطلبات المقدمة إلكترونيًّا بشكل متكامل ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها من خلال النظام.

وأكد العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع أنه لتحقيق الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين، يستطيع المستخدم من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو المنصة الإلكترونية متابعة حالة الطلبات ومعرفة مواعيد الانتهاء منها من حلال نظام الإشعارات؛ حيث يتلقى المستخدم إشعارًا بكل المعاملات التي تتم وحالة الطلب المقدم.

وتابع الدستاوي بأنه لتحقيق حوكمة للمنظومة يتم تنفيذ مركز تشغيل متكامل لمتابعة حالة المنظومة التكنولوجية وحالة قنوات الدفع الإلكتروني، وأيضا كفاءة البنى التحتية بشركات التوزيع والاستجابة السريعة لأية مشكلات قد تتسبب في تعطيل المنظومة ومتابعة كفاءة التشغيل وإدارة العمليات.

جدير بالذكر أنه يتم بشكل تجريبي إتاحة منافذ خارجية كمراكز خدمة مرخص لها تقديم الخدمات للتعامل مع المواطنين وتقديم لهم الخدمة وأيضا تلبية الاستفسارات والمساعدة في ما يتعلق بالخدمات الجديدة؛ حرصًا على إضافة قنوات اتصال جديدة مؤهلة للتعامل مع المواطنين في كل أنحاء الجمهورية وتفعيلًا لرؤية الدولة في التعاون مع القطاع الخاص للتوسع في تقديم الخدمات.

وأوضح العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع أنه مع نهاية عام 2021 توسعت المنصة في تلبية احتياجات أكثر من 2 مليون مستخدم وأكثر من 90 ألف زائر يوميًّا، وكذلك تنفيذ أكثر من تركيب 800 ألف عداد كودي وفقًا للمحددات القانونية، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل كل الخدمات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتصل إلى 26 خدمة متكاملة بحلول شهر مارس 2022 والتكامل مع منصة مصر الرقمية؛ بتقديم أفضل الممارسات في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في أي وقت وأي مكان.