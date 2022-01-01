حدث في 8 ساعات| سيول في هذه المناطق وأول مولود في 2022 وأسعار التموين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أولها توجيه السيسي بالاستعانة بالخبرات الأجنبية بشأن مجمع الأطراف الصناعية، وخبير مياه يكشف مراحل تغير "سد النهضة"، والصحة تكشف بيانات أول مولود في مصر لعام 2022، هيئة المساحة تعلن أول أيام شهر جمادي الآخر فلكيًا.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- الاستعانة بالخبرات الأجنبية.. توجيه من السيسي بشأن مجمع الأطراف الصناعية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

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- الطقس الآن.. الأرصاد: توقعات بسقوط سيول في هذه المناطق خلال ساعات

نشرت هيئة الأرصاد، صورًا من الأقمار الصناعية للحالة الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

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- التوربينات والملء الثالث.. خبير مياه يكشف مراحل تغير "سد النهضة" على مدار 129 شهرًا

استعرض الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه، مراحل تغيير إثيوبيا اسم مشروع سد النهضة منذ إعلان العمل فيه عام 2011.

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- اسمه مالك ومن أبوتشت.. الصحة تكشف بيانات أول مولود في مصر لعام 2022

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل أول حالة ولادة شهدتها مصر في العام الجديد 2022.

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- هيئة المساحة تعلن أول أيام شهر جمادى الآخر فلكيًا

كشف المهندس طارق جودة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط بهيئة المساحة، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022، هو أول أيام شهر جمادى الآخر من عام 1443 هجرية.

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- زيادة في 7 سلع.. أسعار السلع الجديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

بدأت وزارة التموين منذ قليل توزيع السلع التموينية لشهر يناير من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

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- على رأسهم طارق حامد.. من أكثر اللاعبين التزامًا بتحليل DNA في مصر؟

قال الدكتور مصطفى علي، رئيس مجلس إدارة شركة "دي إن إيه فيت DNA fit"، إنه تم إجراء تحليل البصمة الوراثية للكثير من اللاعبين في مصر خلال الفترة الماضية، والذي يُظهر الكثير من المعلومات عن هذا الرياضي، وهذا التحليل به جزء للرياضيين المحترفين وجزء للمهتمين بالمجال الرياضي وهم من يمارسون الرياضة لتحسين حالتهم الصحية وتجنب الإصابة بأي مرض.

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شائعة وفاة مجدي يعقوب.. ظهور إعلامي وادعاء قابله نفي

انطلقت شائعة مجهولة المصدر، قبيل دقات منتصف ليلة رأس العام بساعات قليلة، عبر "فيسبوك"، وانتشرت بشكل موسع على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

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- تنسيق الجامعات الخاصة.. موعد فتح باب المرحلة الثالثة للالتحاق بالكليات

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنه من المقرر فتح باب المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة مع بداية شهر فبراير القادم.

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