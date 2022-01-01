في 2021 .. أبرز مجهودات البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد نصار:

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ما بذلته وزارة البيئة منذ سنوات وجهودها الحثيثة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى جهودها لرفع الوعى البيئي .

وعرضت وزارة البيئة في تقرير لها أبرز مجهوداتها خلال عام 2021 للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ورفع الوعي البيئي، والتي جاءت على النحو التالي:

- الانتهاء من مشروع إعداد إطار عام الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

- إضافة مادة (27) لقانون تنظيم إدارة المخلفات التي تختص بتصنيع وتصدير وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام و جاري إصدار اللائحة التنفيذية للقانون تمهيداً لتنفيذه.

- إطلاق الوزارة حملة إعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، فى إطار مبادرة"اتحضر للأخضر"

- توقيع ميثاق التحالف الطوعي لستة شركات من القطاع الخاص والذي يتضمن التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية عن طريق إعادة التدوير (نستلة - بيبسيكو - كوكاكولا - يونيليفر - بروكتر اند\ جامبل - الأهرام للمشروبات ) للتأكيد على أهمية تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.

- إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كل من ( الموردين للبدائل - ممثلي سلاسل المحلات الكبرى - ممثلي شركات القطاع الخاص المعنيين (نستلة - كوكاكولا - ....) - ممثلي الجمعيات الأهلية الغير حكومية المعنية - اعضاء اللجنة القومية لوضع ضوابط الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام - أعضاء اللجنة الفنية )

- التعاون مع الجمعيات الأهلية مثل (فيري نايل، بانلاستيك، النيران بالفيوم، بدر الظاهر بالغربية) على رفع الوعي بأضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وفى مجال رفع الوعي البيئي فقد قامت الوزارة بما يلى:

- تم تنفيذ عدد من الحملات لرفع الوعى البيئي لدى كافة فئات المجتمع بمختلف القضايا البيئية:

- استمرار حملة "اتحضر للأخضر" لرفع الوعى البيئي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

- استمرار حملة eco Egypt للتعريف بالمحميات الطبيعية للعام الثانى على التوالى.

- إطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

- إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى.

- إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة من خلال حملة eco -Egypt.

- تنفيذ حلقات من الصالون الثقافي البيئي ، والذي يهدف إلى نشر الوعى بمختلف القضايا البيئية وتم إذاعته على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على الفيسبوك.

- بلغ عدد الندوات التوعوية التي نفذتها الوزارة عدد (119) ندوة تضمنت مجموعة من المفاهيم والقضايا البيئية والمرتبطة بحياة الفرد وتعديل سلوكه تجاه البيئة، كما تم تنفيذ عدد (89) ورشة عمل فنية لإعادة استخدام المخلفات ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد (31) قافلة توعوية، (4) معارض، و (7) احتفالات ومناسبات بيئية، وتنفيذ (11) مجلة حائط ، و (5) مجسمات.

- تنفيذ مسابقة أجمل لوحة فنية باستخدام المخلفات بالمدارس على مستوى الجمهورية.

- تنفيذ (65) برنامج لرفع كفاءة (1184) متدرب من العاملين بالوزارة والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.